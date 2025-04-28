Лавров обсудил с главой МИД Бразилии визит президента страны в Москву 9 мая

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился "на полях" Совета глав МИД (СМИД) БРИКС в Рио-де-Жанейро с бразильским коллегой Мауру Виейрой, министры обсудили среди прочего участие президента Бразилии Лулы да Силвы в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"В ходе беседы подробно обсуждался график двусторонних контактов, включая отдельные параметры предстоящего участия Президента Бразилии Лулы да Силвы в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в понедельник.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества России и Бразилии в различных областях, "акцентирован настрой на дальнейшее укрепление всего спектра российско-бразильских связей", отметили на Смоленской площади.

"Особое внимание в ходе встречи было уделено взаимодействию Москвы и Бразилиа в БРИКС, где в текущем году председательствует Бразилия, а также в рамках других международных площадок, в частности ООН и "Группы двадцати". Помимо этого, министры затронули ряд международных сюжетов, в том числе проблематику урегулирования украинского кризиса", - добавили в МИД РФ.

Лула да Силва в конце января принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие в праздновании Дня Победы. Позднее визит бразильского лидера в Москву 9 мая подтвердил его специальный помощник по международным вопросам Селсу Аморим.