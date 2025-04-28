Германская Merck купит американскую SpringWorks Therapeutics за $3,9 млрд

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Германская Merck KGaA покупает американскую биофармацевтическую компанию SpringWorks Therapeutics Inc. за $3,9 млрд.

Как говорится в пресс-релизе Merck, она заплатит $47 за акцию SpringWorks, что предусматривает премию в 26% к средней рыночной цене бумаг за последние 20 сессий.

Приобретение SpringWorks, фокусирующейся на разработке препаратов для лечения онкологии и редких заболеваний, начнет позитивно сказываться на прибыли Merck с 2027 года.

Сделка позволит усилить позиции Merck в США и обеспечит распространение инноваций SpringWorks по всему миру, отмечается в пресс-релизе.

Советы директоров обеих компаний поддержали сделку. Она также требует одобрения акционеров SpringWorks и регулирующих органов.

Merck рассчитывает завершить покупку во втором полугодии 2025 года.

Акции Merck прибавляют в цене 1,1% на торгах в понедельник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 14%, бумаги SpringWorks в этом году подорожали на 23,8%.