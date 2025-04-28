Поиск

Германская Merck купит американскую SpringWorks Therapeutics за $3,9 млрд

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Германская Merck KGaA покупает американскую биофармацевтическую компанию SpringWorks Therapeutics Inc. за $3,9 млрд.

Как говорится в пресс-релизе Merck, она заплатит $47 за акцию SpringWorks, что предусматривает премию в 26% к средней рыночной цене бумаг за последние 20 сессий.

Приобретение SpringWorks, фокусирующейся на разработке препаратов для лечения онкологии и редких заболеваний, начнет позитивно сказываться на прибыли Merck с 2027 года.

Сделка позволит усилить позиции Merck в США и обеспечит распространение инноваций SpringWorks по всему миру, отмечается в пресс-релизе.

Советы директоров обеих компаний поддержали сделку. Она также требует одобрения акционеров SpringWorks и регулирующих органов.

Merck рассчитывает завершить покупку во втором полугодии 2025 года.

Акции Merck прибавляют в цене 1,1% на торгах в понедельник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 14%, бумаги SpringWorks в этом году подорожали на 23,8%.

Merck SpringWorks Therapeutics Inc Германия США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сеул осудил отправку северокорейских военных в Россию

Суд в Бишкеке перевел сотрудницу Русского дома Секерину под домашний арест

Brent подорожала до $67,1 за баррель

Что случилось это ночью: понедельник, 28 апреля

Уолл-стрит выросла в пятницу и по итогам недели

Уолл-стрит выросла в пятницу и по итогам недели

Ким Чен Ын заявил о героизме участвовавших в СВО северокорейских военных

Москва и Мехико обсуждают возможность сотрудничества в области СПГ

Москва и Мехико обсуждают возможность сотрудничества в области СПГ

Лавров и Рубио заявили о важности консолидации предпосылок для переговоров по Украине

Трамп считает, что Зеленский готов отказаться от Крыма

В Канаде пройдут парламентские выборы

В Канаде пройдут парламентские выборы
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6275 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне109 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });