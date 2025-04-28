СМИ сообщили о похищении неизвестными останков Асада-старшего

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Останки Хафеза Асада, отца бывшего президента Сирии Башара Асада, были эксгумированы из могилы и перевезены в неизвестное место. Об этом сообщили в понедельник израильские СМИ со ссылкой на сирийские социальные сети.

В сообщениях не уточняется, кто именно похитил останки.

Вандалы ранее в ходе антиправительственных выступлений уже оскверняли могилу Асада-старшего. Однако в соцсетях высказываются предположения, что на это раз речь идет не об акте вандализма, а возможно о попытке сторонников семьи Асадов спасти останки Хафеза от надругательств, отмечают израильские СМИ.

Асад-старший занимал пост президента Сирии с 1971 по 2000 гг. Он, как отмечают СМИ, претендовал на роль выразителя арабских интересов в регионе и был большим другом Советского Союза, который сотрудничал с Сирией и оказывал ей военную помощь.

В 2000 году Хафез Асад скончался от сердечного приступа. Преемником Асада-старшего стал его сын Башар Асад, который правил страной до декабря 2024 года.

В ночь на 8 декабря прошлого года вооруженная оппозиция заняла Дамаск и объявила о падении режима Асада-младшего.

Тогда же низложенный президент вылетел с семьей из столицы в Россию, которая предоставила ему политическое убежище.