Пашинян заверил, что Армения не намерена разрывать отношения

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Ереван не намерен разрывать отношения с Москвой, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы не имеем намерений испортить, накалить или разорвать наши отношения Россией. Мы хотим иметь хорошие отношения со всеми международными партнерами", - сказал Пашинян на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалем в Таллине в понедельник.

По его словам, в международных отношениях и дипломатии всегда важно выбирать слова, поскольку отношения испортятся, "если мы будем невнимательными в выборе слов".

"Что касается отношений с Россией, то наши отношения носят, основываются и должны основываться на взаимных интересах. Мы приняли на вооружение политику балансирования, что означает, что мы строим нашу внешнюю политику не в одном направлении", - отметил Пашинян.

Он заявил, что Армения желает наладить отношения с Азербайджаном и Турцией, улучшить отношения с Грузией и Ираном.

"И мы хотим углубить наши отношения с ЕС. Выражением этого является также принятый в Армении закон о начале процесса вступления в ЕС. Это дополнительный стимул для наших демократически реформ", - заявил премьер Армении.