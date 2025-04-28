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Число жертв взрыва в иранском порту Бендер-Аббаса превысило 60 человек

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - До 65 человек увеличилось число погибших в результате взрыва и пожара в порту иранского города Бендер-Аббас, сообщает в понедельник агентство "Мехр" со ссылкой на местные органы власти.

"По состоянию на понедельник, число погибших возросло до 65 человек", - передаёт агентство слова губернатора провинции Хормозган, где произошёл инцидент, Мохаммада Ашури.

Вместе с тем представители пожарной службы в понедельник днём подтвердили заявление министра внутренних дел Эскандара Момини о том, что возгорание удалось полностью потушить.

Представители Национальной организации по управлению чрезвычайными ситуациями сообщили, что 1072 человека, пострадавших в ходе инцидента, выписаны из больницы; ещё 138 пострадавших продолжают проходить лечение.

По информации агентства, судебно-медицинская экспертиза и работы по расчистке завалов продолжаются и займут ещё по крайней мере 20 дней.

Мощный взрыв в иранском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас произошёл в субботу.

Представитель парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Ибрагим Резаи заявил, что детонация материалов военного назначения не была причиной взрыва. При этом ранее ряд иностранных источников сообщали, что взорвались материалы, используемые для производства ракет.

Порт Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас - крупный перевалочный пункт в Иране, в том числе для нефти и нефтепродуктов.

Иран Бендер-Аббас
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