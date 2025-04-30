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Принудительное возвращение беженцев усугубляет кризис в Афганистане

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Афганистане усиливается гуманитарный кризис, поскольку десятки тысяч афганцев вынуждены возвращаться на родину из соседних стран, заявил на брифинге в Женеве представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Бабар Балох.

"Принуждение к возвращению или давление на афганцев с целью выезда недопустимы и могут привести к дестабилизации региона", - сказал Балох.

По данным ООН, в апреле из Ирана и Пакистана вернулись более 251 тыс. афганцев, в том числе свыше 96 тыс. - были депортированы.

По словам Балоха, УВКБ срочно требуется $71 млн для помощи возвращающимся в Афганистан. Эти средства позволят предоставить финансовую поддержку возвращенцам.

В УВКБ призвали правительства Ирана и Пакистана обеспечить возвращение афганцев на добровольной основе, в безопасных и достойных условиях. В УВКБ признают, что эти страны, десятилетиями принимавшие миллионы афганцев, сталкиваются с экономическими и иными трудностями.

Однако управление обеспокоено тем, что люди, вынужденно возвращающиеся в Афганистан, независимо от их правового статуса, серьезно рискуют. Особенно это касается женщин и девочек, которые сталкиваются с ограничениями в доступе к образованию, трудоустройству и свободе передвижения.

Кроме того, по словам Балоха, опасность может грозить представителям этнических и религиозных меньшинств, правозащитникам и журналистам.

"Эти опасения усугубляются гуманитарными проблемами внутри страны, ростом безработицы, природными катастрофами и экстремальными погодными явлениями", - добавил он.

С 2023 года, согласно данным УВКБ, из Ирана и Пакистана вернулись или были депортированы более 3,4 млн афганцев, в том числе свыше 1,5 млн - только в 2024 году. Массовое возвращение перегружает инфраструктуру многих провинций страны и может привести к масштабной внутренней миграции. Кроме того, отмечается очередная волна перемещения в Иран и Пакистан, а также возможность дальнейшей миграции в Европу. В 2024 году афганцы составили 41% и стали крупнейшей группой прибывших в Европу из Азиатско-Тихоокеанского региона мигрантов с нерегулярным статусом.

В Иране и Пакистане УВКБ также усилит поддержку за счет работы с местными общинами, мониторинга ситуации, а также предоставления психосоциальной и юридической помощи.

Пакистан Афганистан Иран ООН
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