Потребрасходы во Франции в марте упали на 1%, максимально с 2022г

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские расходы во Франции в марте снизились на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Национального статистического управления Insee.

Это худшая динамика показателя с декабря 2022 года.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение показателя на 0,2%, по данным Trading Economics.

В феврале, по пересмотренным данным, потребрасходы уменьшились на 0,2%. Ранее сообщалось о росте на 0,1%.

Расходы на энергоносители в марте упали на 1,8% после роста на 0,3% в феврале. Расходы на продукты питания уменьшились на 0,5%, в феврале показатель снизился на 0,8%.

Потребление промышленных товаров в прошлом месяце понизилось на 1% после подъема на 0,1% в феврале. Затраты на товары длительного пользования упали на 1,9%, на одежду и текстиль - понизились на 0,3%.