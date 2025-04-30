Доходы и расходы американцев в марте выросли сильнее прогнозов

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Доходы населения США в марте выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны.

Расходы увеличились на 0,7%.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,4%, второго - на 0,5%, по данным Trading Economics.

В феврале, согласно пересмотренным данным, доходы американцев повысились на 0,7%, а не на 0,8%. Расходы выросли на 0,5%, а не на 0,4%.

Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в марте не изменился в помесячном выражении (как и ожидалось) и увеличился на 2,3% в годовом выражении (прогнозировалось 2,2%).

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, также не изменился относительно предыдущего месяца и вырос на 2,6% г/г. Аналитики ожидали повышения на 0,1% и 2,6% соответственно.

Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

На потребительские расходы приходится около 70% экономики США.