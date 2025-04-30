Россия и Доминикана обсудили возобновление прямых авиарейсов

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Россия и Доминиканская Республика договорились способствовать наращиванию взаимного туристического потока, в том числе возобновлению прямых авиарейсов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Говорили о перспективных направлениях взаимодействия, прежде всего, о туризме. Наращиванию туристических обменов содействуют реализация соглашения об отказе от визовых формальностей: у нас действует безвизовый режим для граждан двух стран", - сказал он в среду по итогам переговоров со своим доминиканским коллегой Роберто Альваресом.

По словам министра, "обсудили конкретные шаги, которые необходимо осуществить для того, чтобы вернуться к поступательной тенденции нашего туристического потока". "Есть понимание, как действовать на этом направлении, включая возобновление прямого авиасообщения", - отметил он.

Лавров подчеркнул, что "Доминиканская Республика - наш перспективный партнер".

"Констатировали с обеих сторон наличие значительных возможностей для углубления, прежде всего, нашего торгово-экономического сотрудничества", - сказал глава российского МИД.

Он информировал, что стороны договорились способствовать налаживанию контактов между деловыми кругами, "оказывать им всемерную поддержку".

В 2025 году отмечается 80-летие дипломатических отношений между Россией и Доминиканской Республикой. В Санто-Доминго впервые открыто дипломатическое представительство РФ.