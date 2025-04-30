Шойгу заявил, что РФ выступает за суверенитет и территориальную целостность Сирии

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия выступает за суверенитет и территориальную целостность Сирии, помощь новым властям в преодолении переходного периода.

"Выступаем в поддержку суверенитета, единства, территориальной целостности данной страны и оказания необходимого содействия новым властям в преодолении вызовов переходного периода", - сказал Шойгу в видеовыступлении, которое было представлено в среду на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, в столице Бразилии.

"Настроены на тесное взаимодействие с партнерами по БРИКС в интересах комплексной и устойчивой стабилизации ситуации в Сирии", - заявил он.

Шойгу также отметил, что обладающим влиянием в сирийских делах странам необходимо избегать шагов, которые могут спровоцировать дестабилизацию обстановки, и координировать свои усилия в целях устойчивой нормализации ситуации.

"Мы всегда выступали против того, чтобы территория Сирии использовалась в качестве арены для геополитического соперничества и сведения счетов между различными государствами. В наших общих интересах не допустить ее превращения в источник террористической угрозы для всего региона", - сказал секретарь СБ РФ.