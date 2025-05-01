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Белоруссия утвердила соглашение с РФ о равных правах потребителей

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии утвердило соглашение с Россией о равных правах потребителей, соответствующий документ за подписью премьер-министра Александра Турчина опубликован в четверг на Национальном правовом интернет-портале.

"Утвердить соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации по обеспечению равных прав потребителей, подписанное в г. Москве 13 марта 2025 года", - говорится в документе.

Министерству иностранных дел Белоруссии поручено направить уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения.

Белоруссия Александр Турчин
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