Железнодорожное и паромное сообщение в Греции приостановлено из-за забастовки

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Паромное сообщение парализовано в Греции в четверг в связи с забастовкой по призыву Всегреческой морской федерации.

"Мы продолжаем бороться за восстановление контрактов со всеми уволенными сотрудниками, за упразднение "серых" рабочих схем и подписание коллективных трудовых соглашений для работников всех категорий морского транспорта", - говорится в заявлении федерации, приуроченном к забастовке.

Кроме того, участники протеста призывают положить конец нарушениям трудовых расписаний, а также настаивают на необходимости улучшения медицинского обслуживания работников морского транспорта.

К ним присоединились железнодорожники, в Афинах по призыву двух основных профсоюзных объединений состоялась манифестация, приуроченная к празднику Первого мая. В ней приняли участие около семи тысяч человек.