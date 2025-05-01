Рубио призвал Европу прилагать больше усилий для завершения украинского конфликта

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио встретился с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро и подтвердил приверженность США сотрудничеству с Францией и другими европейскими странами для установления мира на Украине, сообщает в пятницу Госдепартамент США.

"Рубио высоко оценил помощь Франции в сплочении Европы на пути к достижению устойчивого мирного соглашения, но дал понять, что одних слов недостаточно: Европа должна приложить значительные усилия и продемонстрировать политическую волю к завершению конфликта", - говорится в заявлении Госдепартамента.

Также Госдепартамент сообщает, что Рубио и Барро обсудили дипломатические усилия по освобождению заложников в секторе Газа и подтвердили приверженность предотвращению разработки Ираном ядерного оружия.