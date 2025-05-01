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Астронавты вернулись на борт МКС после проведения наружных работ

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Американские астронавты Энн Макклейн и Николь Айерс в четверг после многочасового выхода в открытый космос вернулись на борт Международной космической станции (МКС), сообщило NASA.

Дуэт женщин-астронавтов вышел в космический вакуум из шлюза Quest американского сегмента станции в 09:05 по Восточному времени США (в 16:05 по Москве). Они работали за бортом станции пять с половиной часов.

Это уже 275-й по счету выход в открытый космос членов экипажа МКС, которая начала эксплуатироваться в конце 1998 года.

Во время выхода астронавты переместили антенну связи космической станции и установили монтажные кронштейны для дополнительной пары мощных солнечных батарей IROSA, которые будут доставлены на станцию в конце года грузовым кораблем Cargo Dragon компании SpaceX.

Самая первая пара солнечных панелей iROSA была смонтирована и развернута во время трех выходов астронавтов в июне 2021 года. Вторая и третья пары были установлены в 2022-2023 годах.

Все восемь новых солнечных панелей позволят генерировать на 30% больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции. Они устанавливаются рядом с восемью старыми. В результате мощность энергосистемы станции повысится со 160 до 215 киловатт.

В NASA отметили, что восемь старых солнечных панелей МКС функционируют пока нормально, но постепенно деградируют, поскольку их срок службы был рассчитан на 15 лет. Самая первая пара панелей была развернута на станции более 20 лет назад.

На МКС в настоящее время работает экипаж в составе семи человек - космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Кирилл Песков, астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс, Джонатан Ким, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси.

NASA МКС Энн Макклейн Николь Айерс открытый космос
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