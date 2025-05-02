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Вэнс заявил, что Хегсет сохранит пост министра обороны США

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что отставка министра обороны Пита Хегсета не планируется.

"Пит Хегсет находится в безопасности", - сказал он в интервью Fox News, добавив, что все члены администрации "и особенно Пит" хорошо справляются со своей работой.

Как сообщают американские СМИ, исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Стивен Стеббинс расширил ведущееся расследование об использовании Хегсетом и другими сотрудниками Минобороны США коммерческого приложения Signal после того, как появилась информация о том, что Хегсет поделился планами военной операции против хуситов в Йемене в групповом закрытом чате в мессенджере, в котором состояли его жена, адвокат и брат.

Кроме того, в конце марта главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что случайно оказался в другом закрытом групповом чате, где Хегсет обсуждал планы по нанесению ударов по объектам хуситов в Йемене с вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом, советником по нацбезопасности Майком Уолтцем и госсекретарем Марко Рубио.

США Джей Ди Вэнс Пентагон Пит Хегсет Signal
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