Польский премьер заявил о планах создания "сверхсильной" армии

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Польша создает "армию для победы", которой у нее "не было на протяжении столетий", заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в обращении, которое транслировали польские телеканалы.

Политик отметил, что Польша инвестирует "миллиарды" в вооружения и инфраструктуру. "Мы без колебаний отдадим предпочтение польским компаниям в этом случае. Экономический национализм на самом деле не является чем-то плохим", - сказал.

Туск отметил, что "времена трудные, в мировую политику возвращаются неопределенность, жестокость и эгоизм". "Война больше не является абстракцией... Означает ли это, что у нас снова отнимут нашу польскую мечту? Стоит ли бояться? Нет. Мы должны быть сильными", - заявил польский премьер.