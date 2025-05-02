Литва вложит 110 млн евро в развитие военной инфраструктуры, используемой НАТО

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Из бюджета Литвы будет выделено 110 млн евро в проекты развития военной инфраструктуры в Паневежском районе на севере страны, сообщила в пятницу пресс-служба литовского Минобороны.

"До 2030 года в Паневежском районе будет реализовано не менее 20 проектов военной инфраструктуры стоимостью около 110 млн евро. Министерство национальной обороны значительную часть своих инвестиций направило на развитие инфраструктуры гусарского батальона имени короля Миндаугаса Вооруженных сил Литвы и военного аэродрома Паюостис", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо непосредственно модернизации инфраструктуры действующих военных объектов, "в Паневежском районе также создаются подходящие условия для обслуживания военной техники и хранения военных запасов".

"Быстрое, рациональное и прозрачное развитие инфраструктуры является одним из главных приоритетов министерства национальной обороны. Мы уделяем внимание всем регионам Литвы, только в этом году мы реализуем более 200 проектов военной инфраструктуры по всей стране, и это только начало. Инфраструктура необходима как нашим солдатам, так и солдатам наших союзников", - прокомментировала курирующая вопросы инфраструктуры заместитель министра национальной обороны Орияна Машале, которую цитирует пресс-служба.