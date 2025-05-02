Поиск

Германская военная авиация перебрасывается в Литву в рамках учений НАТО

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В связи с началом международных военных учений НАТО Griffin Lightning вертолеты союзников совершат полеты на малой высоте над территорией Литвы, включая приграничные районы, сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

"3-23 мая на территории Литвы пройдут международные военные учения Griffin Lightning 2025... Самая заметная для жителей Литвы часть этих учений начнется в эту субботу - полеты немецких военных вертолетов в воздушном пространстве Литвы в светлое и темное время суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "для этой цели в Литву будет переброшено около 30 немецких военных вертолетов: ударные вертолеты TIGER, транспортные вертолеты NH90, тяжелые транспортные вертолеты CH-53 и легкие многоцелевые вертолеты EC135".

Полеты будут охватывать большую часть территории Литвы, включая приграничные районы, отметили в военном ведомстве.

"Некоторые полеты будут проводиться на предельно малых высотах - около 150 метров", - говорится в сообщении.

Учения Griffin Lightning 2025 организованы Многонациональным корпусом НАТО "Северо-Восток" (Multinational Corps Northeast), значительная часть из них пройдет на территориях Литвы, Латвии, Польши и Эстонии. Целью учений является отработка реализации планов обороны НАТО в регионе.

Литва НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 2 мая

Рубио заявил о необходимости скорого прорыва на переговорах по Украине

Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне

Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне

ЕС подготовит пакет санкций против РФ, попытается скоординировать его с США

ЕС подготовит пакет санкций против РФ, попытается скоординировать его с США

Вашингтон отказывается от роли посредника в переговорах Москвы и Киева

Вэнс заявил, что Трамп положит конец конфликту на Украине в следующие 100 дней

Вэнс заявил, что Трамп положит конец конфликту на Украине в следующие 100 дней

Трамп выдвинул Уолтца на должность постпреда США при ООН

1 мая возобновилось воздушное сообщение между Россией и Абхазией

CBS сообщил, что Уолтц покинет свой пост в Белом доме

CBS сообщил, что Уолтц покинет свой пост в Белом доме

В Израиле задержали подозреваемых в поджогах, которые привели к лесным пожарам

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6294 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне129 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов203 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });