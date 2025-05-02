Германская военная авиация перебрасывается в Литву в рамках учений НАТО

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В связи с началом международных военных учений НАТО Griffin Lightning вертолеты союзников совершат полеты на малой высоте над территорией Литвы, включая приграничные районы, сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

"3-23 мая на территории Литвы пройдут международные военные учения Griffin Lightning 2025... Самая заметная для жителей Литвы часть этих учений начнется в эту субботу - полеты немецких военных вертолетов в воздушном пространстве Литвы в светлое и темное время суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "для этой цели в Литву будет переброшено около 30 немецких военных вертолетов: ударные вертолеты TIGER, транспортные вертолеты NH90, тяжелые транспортные вертолеты CH-53 и легкие многоцелевые вертолеты EC135".

Полеты будут охватывать большую часть территории Литвы, включая приграничные районы, отметили в военном ведомстве.

"Некоторые полеты будут проводиться на предельно малых высотах - около 150 метров", - говорится в сообщении.

Учения Griffin Lightning 2025 организованы Многонациональным корпусом НАТО "Северо-Восток" (Multinational Corps Northeast), значительная часть из них пройдет на территориях Литвы, Латвии, Польши и Эстонии. Целью учений является отработка реализации планов обороны НАТО в регионе.

