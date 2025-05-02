В Белоруссии не изменили приговор осужденным за сотрудничество со спецслужбами Украины

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд Белоруссии не удовлетворил апелляцию на приговор трем осужденным за сотрудничество с украинскими спецслужбами и подготовку теракта на железной дороге, сообщили в Генпрокуратуре республики в пятницу.

"Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе ведомства.

По данным правоохранительных органов, трое фигурантов в течение 2023 года собирали и предоставляли украинским спецслужбам интересующие их сведения, а также выполняли иные задания, которые могли причинить вред нацбезопасности Белоруссии. Двое фигурантов совершили попытку подрыва на железной дороги в Витебской области, что квалифицировано как покушение на акт терроризма и покушение на приведение в негодность средств железнодорожного транспорта.

Приговором судебной коллегии по уголовным делам Минского городского суда обвиняемым в зависимости от инкриминируемых преступлений было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11, 20 и 25 лет.