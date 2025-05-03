Глава Минобороны Польши заявил о начале новой операции на Балтике

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Балтийском море началась новая военная операция, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Началась операция в Балтийском море, целью которой является обеспечение безопасности и контроля воздушного пространства в этом регионе", - сказал глава Минобороны, которого цитирует Польское радио.

Сообщается, что "были приняты дополнительные меры, в том числе: использование самолетов и вертолетов. Неофициально также ведутся разговоры о передислокации вертолетов с других баз в акваторию Балтийского моря и на границу с Россией".