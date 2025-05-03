Поиск

Глава Минобороны Польши заявил о начале новой операции на Балтике

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Балтийском море началась новая военная операция, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Началась операция в Балтийском море, целью которой является обеспечение безопасности и контроля воздушного пространства в этом регионе", - сказал глава Минобороны, которого цитирует Польское радио.

Сообщается, что "были приняты дополнительные меры, в том числе: использование самолетов и вертолетов. Неофициально также ведутся разговоры о передислокации вертолетов с других баз в акваторию Балтийского моря и на границу с Россией".

Польша Балтийское море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 3 мая

США и Израиль подготовили соглашение о возобновлении гумпомощи жителям Газы

США и Израиль подготовили соглашение о возобновлении гумпомощи жителям Газы

Восемь человек пострадали при наезде автомобиля на толпу в Германии

США планируют выделить $7 млрд на подготовку пилотируемого полета к Луне

США планируют выделить $7 млрд на подготовку пилотируемого полета к Луне

Что произошло за день: пятница, 2 мая

На Бали начали возобновлять подачу электричества после блэкаута

На Бали начали возобновлять подачу электричества после блэкаута

Трамп предложил увеличить оборонный бюджет до $1,01 трлн в 2026 финансовом году

Трамп предложил увеличить оборонный бюджет до $1,01 трлн в 2026 финансовом году

Партия "Реформировать Соединенное Королевство" лидирует на выборах в Англии

Партия "Реформировать Соединенное Королевство" лидирует на выборах в Англии

Выход игры Grand Theft Auto VI перенесен на май 2026 года

Выход игры Grand Theft Auto VI перенесен на май 2026 года

"Альтернатива для Германии" намерена оспорить классификацию партии как экстремистской

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6308 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне129 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов203 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });