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ВМС стран НАТО начали военно-морские учения по ПРО и ПВО вблизи Шотландии

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Североатлантический альянс в субботу начал крупномасштабные военно-морские учения Formidable Shield 2025 по противоракетной и противовоздушной обороне у западных берегов Шотландии, сообщил 6-й оперативный флот США.

В ходе учений, которые также пройдут вблизи Норвегии, будут отрабатываться действий кораблей и самолетов по защите стран НАТО от различных типов баллистических и крылатых ракет. Они будут включать стрельбы кораблей по ракетам-мишеням.

В маневрах, которые продляться до 23 мая, принимают участие 16 кораблей, 25 боевых самолетов и 3 тыс. военнослужащих из 10 стран-членов НАТО, в том числе США, Великобритании, Франции, Италии, Норвегии, Испании, Дании, Бельгии, Нидерландов и Канады.

Учения Formidable Shield проводятся раз в два года под руководством ВМС США.

ВМС НАТО США Шотландия
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