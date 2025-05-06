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Индия может через месяц получить от РФ фрегат с ракетами "БраМос"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Россия вероятно через месяц передаст ВМС Индии фрегат Tamal типа "Тальвар" (проект 11356), который будет вооружен в том числе сверхзвуковыми ракетами "БраМос" и оснащен технологиями малозаметности, сообщает во вторник The Times of India.

Новый фрегат под названием Tamal, вероятно, передадут ВМС Индии в Калининграде примерно через месяц после завершения всех основных испытаний, в том числе систем вооружений, отмечает издание.

"Затем корабль подготовят к плаванию, и он отправится в Индию", - заявил неназванный офицер индийских ВМС.

Газета напоминает, что предыдущий корабль этого класса Tushil приняли на вооружение ВМС Индии в декабре 2024 года, а 14 февраля он прибыл из России в порт Карвар.

По данным The Times of India, Индия и РФ в октябре 2016 года заключили соглашение на строительство четырех модернизированных фрегатов: два из них Индия получает от России, а еще два - Triput и Tavasya - строят на верфи в штате Гоа, с передачей технологий индийской стороне.

Ранее Индия также получила от России шесть фрегатов такого класса.

Кроме ракет "БраМос" с дальностью полета до 450 км, эти корабли вооружены зенитными ракетами и противолодочным оружием, могут нести вертолеты Ка-28 и Ка-31. Фрегаты могут развивать скорость до 59 км/ч.


Индия РФ
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