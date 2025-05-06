Израильская SolarEdge в I квартале сократила чистый убыток в 1,6 раза

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Израильский поставщик оборудования для солнечной энергетики SolarEdge Technologies сократил чистый убыток в 1,6 раза в первом квартале, сильнее ожиданий аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в январе-марте составил $98,5 млн, или $1,7 на акцию, по сравнению с убытком в размере $157,3 млн, или $2,75 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Скорректированный убыток составил $1,14 на акцию против $1,9 годом ранее.

Выручка в минувшем квартале увеличилась на 7,4% до $219,5 млн.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали выручку на уровне $204 млн, скорректированный убыток на акцию - на уровне $1,16.

В текущем квартале компания ожидает выручку в размере $265-285 млн. Это лучше консенсус-прогноза аналитиков, составляющего $244 млн.

Котировки акций SolarEdge прибавляют 16,3% на торгах на американской бирже Nasdaq во вторник. С начала года рыночная стоимость компании увеличилась на 10,5%.