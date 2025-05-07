Гутерриш призвал Дели и Исламабад избежать дальнейшей военной конфронтации

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на фоне обострения кризиса между Индией и Пакистаном призвал стороны к максимальной сдержанности.

"Крайне важно, особенно в нынешней сложной ситуации, избежать военной конфронтации, которая легко может выйти из-под контроля. Сейчас самое время проявить максимальную сдержанность и избежать войны", - говорится в заявлении Гутерриша.

Этот комментарий, по словам генсека ООН, адресован и Дели, и Исламабаду.

Гутерриш призвал стороны "не заблуждаться", напомнив, что "военное решение - это не решение".

"ООН готова поддержать любую инициативу, которая поспособствует деэскалации, дипломатии и возвращению к миру", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ВС Пакистана нанесли удары в ответ на совершенный Индией обстрел пакистанской территории.