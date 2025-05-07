Пакистанский МИД заявил, что Индия не нарушала воздушное пространство Пакистана

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Индийские ВВС по время своей операции не вторгались в пакистанское воздушное пространство, сообщили в МИД Пакистана.

"Военно-воздушные силы Индии, оставаясь в индийском воздушном пространстве, нарушили суверенитет Пакистана, применив оружие вне зоны досягаемости ПВО, нанося удары по гражданскому населению через границу стран", - говорится в заявлении, опубликованном МИД Пакистана.

Ранее в индийском правительстве заявили об ударах по "инфраструктуре террористов в Пакистане и контролируемым Пакистаном Джамму и Кашмиру, где осуществляли планирование и руководство терактами против Индии".

ВС Пакистана нанесли удары в ответ на совершенный Индией обстрел пакистанской территории.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов, погибли 26 человек.