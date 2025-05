Фондовые индексы США снизились вторые торги подряд

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы во вторник снизились по итогам второй сессии подряд, инвесторы оценивали статистику и корпоративные отчетности.

При этом неопределенность в переговорах США с другими странами относительно импортных пошлин продолжает оказывать негативное влияние на настроения инвесторов, также как и растущие опасения, что торговая напряженность окажет отрицательное воздействие на доходы американских компаний, отмечают эксперты.

Дефицит внешнеторгового баланса США в марте подскочил на 14% относительно предыдущего месяца - до рекордных $140,5 млрд, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в феврале показатель составлял $123,2 млрд, а не $122,7 млрд, как было объявлено ранее.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали повышения дефицита на 11,7% с объявленного ранее февральского уровня.

При этом импорт вырос на 4,4% и также достиг исторического максимума ($419 млрд).

Поздно вечером в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что может в течение ближайших недель объявить о пошлинах в фармацевтической отрасли. Это вызвало падение котировок акций производителей лекарств, включая Moderna Inc. - на 12,3%, Eli Lilly - на 5,6%, Vertex Pharmaceuticals - на 10%, Regeneron Pharmaceuticals - на 7,5%, Merck & Co. - на 4,6%, Amgen - на 3,4%.

Palantir Technologies, поставщик решений для работы с большими данными, в первом квартале нарастил чистую прибыль более чем вдвое, а выручка превзошла ожидания рынка. Тем не менее котировки бумаг компании рухнули более чем на 12%, поскольку трейдеры фиксировали прибыль после их существенного повышения в последнее время, отмечает MarketWatch.

Цена акций DoorDash Inc. упала на 7,4%. Сервис доставки еды зафиксировал чистую прибыль и рекордную EBITDA в минувшем квартале. Также он сообщил о приобретении британского конкурента Deliveroo Plc за 2,9 млрд фунтов стерлингов ($3,9 млрд) и намерении купить американского разработчика программного обеспечения для гостиниц и ресторанов SevenRooms примерно за $1,2 млрд.

Кроме того, подешевели бумаги Nvidia Corp. - на 0,25%, Boeing Co. - на 0,3%, Apple Inc. - на 0,2%, Microsoft Corp. и Amazon.com Inc. - на 0,7%, Alphabet Inc. - на 0,6%, UnitedHealth Group - на 2,5%, Goldman Sachs Group - на 1,8%, JPMorgan Chase & Co. - на 1,3%.

В то же время акции Marriott International подорожали на 1,9%. Оператор крупнейшей в мире гостиничной сети в первом квартале увеличил чистую прибыль на 18%, выручку - на 5%, а также подтвердил прогноз скорректированной прибыли на текущий год.

Капитализация Ford Motor повысилась на 2,7%, несмотря на слабую отчетность. Автопроизводитель в первом квартале сократил чистую прибыль и выручку, а также отозвал годовой прогноз на фоне неопределенности вокруг импортных пошлин.

Стоимость Mattel Inc. выросла на 2,8%. Производитель игрушек заявил, что отзывает прогноз на 2025 год с учетом "волатильной макроэкономической обстановки и развития ситуации с американскими пошлинами". При этом компания планирует повысить цены на свою продукцию в США.

Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 389,83 пункта (на 0,95%) и составил 40829 пунктов.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов опустилось на 43,47 пункта (на 0,77%) - до 5606,91 пункта.

Индекс Nasdaq Composite уменьшился на 154,58 пункта (на 0,87%) и завершил сессию на отметке 17689,66 пункта.