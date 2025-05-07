Американский истребитель упал в море при посадке на авианосец

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Истребитель F/A-18F Super Hornet упал в море при совершении посадки на палубу американского атомного авианосца USS Harry S. Truman, сообщила информационная служба Военно-морского института Соединенных Штатов, ссылаясь на представителя ВМС.

Инцидент произошел накануне вечером, когда истребитель после выполнения полета возвращался на авианосец, который находится в Красном море. Крюк самолета не смог зацепиться за приемный трос аэрофинишера (устройство для торможения самолетов). Двум членам экипажа удалось катапультироваться. Они были доставлены на борт авианосца спасательным вертолетом.

Это уже не первый случай потери самолета палубной авиации авианосца. 28 апреля истребитель F/A-18 упал за борт с палубы USS Harry S. Truman, когда самолет буксировали в ангарном отсеке. Истребитель и буксировавший его тягач утонули в море, один матрос пострадал.