В Финляндии отменена встреча министров обороны стран Северной Европы из-за ЧП с истребителем

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Финляндии отменена намеченная на среду встреча министров обороны стран Северной Европы из-за аварии истребителя Hornet ВВС страны.

"Истребитель F/A-18 Hornet потерпел крушение в Рованиеми около 11 часов. Самолет ударился об землю близ территории аэродрома Рованиеми. Летчик катапультировался и обнаружен, направлен на медицинское обследование", - сообщила пресс-служба ВВС.

По данным портала Yle, из-за ЧП отменена встреча министров обороны стран Северной Европы.

В последний раз истребитель Hornet разбился в Финляндии в январе 2010 года.

В настоящее время в Рованиеми проходят учения ВВС. Пока нет информации о том, была ли нынешняя авария связана с учениями.