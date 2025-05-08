В Балтийском море с 9 мая начнется операция по разминированию Open Spirit 2025

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Международная операция Open Spirit 2025 по поиску и уничтожению боеприпасов в море пройдет 9-23 мая в территориальных водах Литвы в Балтийском море, сообщила в четверг пресс-служба литовского Минобороны.

"В ходе международной операции Клайпеду посетят 12 военных кораблей и 14 групп водолазов-саперов и подводных роботов из 13 стран НАТО: Литвы, Латвии, Эстонии, Бельгии, Нидерландов, Германии, Франции, Великобритании, Норвегии, Дании, Швеции, Канады и Португалии", - говорится в сообщении.

Сообщается, что "в ходе данной операции особое внимание будет уделено защите существующей подводной инфраструктуры от потенциальных угроз и дестабилизирующих действий в Балтийском море".

"Тысячи боеприпасов времен Первой и Второй мировых войн до сих пор лежат на дне Балтийского моря, представляя угрозу как судоходству, так и стратегической инфраструктуре. Эта операция - не только реальная поддержка безопасности нашего региона, но и мощный сигнал единства и готовности союзников", - прокомментировал командующий Военно-морскими силами Литвы адмирал флотилии Гедрюс Пременецкас.

Также сообщается, что 20 мая в Балтийском море "пройдет операция по обезвреживанию мощного взрывного устройства". "Жители Куршской косы и гости курорта могут услышать звук взрыва. В районе взрыва будет ограничено судоходство на море, а периметр будет охраняться военными кораблями", - говорится в сообщении.