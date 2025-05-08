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Эстония вводит визовый режим для грузинских дипломатов

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии приняло решение об установлении визового режима для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.

"Введение визового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии является еще одним шагом, чтобы показать, что международное сообщество, включая Европейский союз, не приемлет репрессии правящей грузинской партии "Грузинская мечта" против простых людей, протестующих и журналистов, безнаказанность полиции и подавление гражданского общества", - приводит пресс-служба МИД Эстонии слова главы ведомства Маргуса Цахкна.

Это постановление принято на основании решения Европейского союза, которое все государства-члены должны отдельно перенести в свое законодательство.

По словам Цахкны, в Евросоюзе также поднят вопрос о продолжении безвизового режима для граждан Грузии с биометрическими паспортами.

Грузинская мечта Евросоюз Эстония Грузия
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