США ждут от Сирии выполнения ряда требований, прежде чем говорить об ослаблении санкций

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В случае, если Сирия будет двигаться в том направлении, которое США одобряют, вопрос об ослаблении или снятии ограничительных мер начнут обсуждать, заявила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс.

"Обстоятельства продолжают меняться. Мы ждём от них ответа на ряд вопросов (...). Безусловно, эта ситуация требует постоянного отслеживания, постоянной работы - на любую динамику мы реагируем всерьёз", - заявила Брюс на пресс-брифинге.

При этом представитель Госдепа отметила, что о возможности какого-либо ослабления санкций в ближайшее время говорить ещё рано.