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Москва рассматривает Армению как братскую страну, готова строить и углублять отношения

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Москва рассматривает Ереван в качестве союзника, готова углублять двусторонние отношения, заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

"Мы рассматриваем Армению как братскую нам страну, нашего союзника, с которым мы тесно взаимодействуем. Мы готовы и далее строить, углублять наши отношения, в том числе, в рамках процессов общих евразийских интеграций", - сказал Копыркин журналистам в Парке Победы в Ереване.

По его словам, необходимо смотреть на реальность, "и наши отношения, естественно, должны адаптироваться к новым реалиям".

"Но, главное, чтобы с обеих сторон была политическая воля и желание сохранить фундамент отношений, который очень глубокий и крепкий, и идти вперед на основе уважения суверенитета, интересов друг друга, исходя из того, что нас очень многое объединяет, в том числе, и в плане стратегических интересов", - заявил посол России.

Армения
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