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В пятницу Польша и Франция подпишут договор о взаимопомощи при военной опасности

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Варшава и Париж в пятницу заключат договор с обязательствами оказывать помощь друг другу в случае военной угрозы, заявил журналистам премьер Польши Дональд Туск, прежде чем отправиться во Францию.

"Условия договора подразумевают (...) при угрозе атак на Польшу и Францию обе страны обязуются оказывать помощь, в том числе и военную", - цитируют западные СМИ слова Туска.

Соглашение, кроме оборонных вопросов, затрагивает темы транспорта и энергетики, ядерную сферу. Польский премьер уточнил, что договор даст возможность Франции защитить своими силами ядерного сдерживания и Польшу.

В то же время Туск подчеркнул, что эти договоренности не являются альтернативой отношениям Польши с США. "С военной точки зрения нам нужны и сильные США и сильный Европейский союз", - отметил он.

Также Туск сказал, что Польша и Франция займутся совместными инициативами с целью нормализовать обстановку на Украине, но не стал вдаваться в детали.

Польша Франция Дональд Туск
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