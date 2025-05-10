Уиткофф представит РФ предложения из 22 пунктов по украинскому урегулированию

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу предстоит ознакомить российское руководство с предложениями из 22 пунктов по украинскому урегулированию, сообщает в субботу NBC News со ссылкой на источники.

"Уиткоффу нужно будет передать эти пункты российскому президенту", - отмечается в сообщении со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

NBC отмечает, что речь идет о предложениях, разработанных США совместно с европейскими странами и Украиной. Одно из них - 30-дневное перемирие на Украине. Также предложение содержит пункт, согласно которому США не поддержат вступление Украины в НАТО.

В субботу лидеры ряда европейских стран посетили Украину. Предполагалось, что одной из их целей была работа над этими предложениями.