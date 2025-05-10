Президент Буркина-Фасо заявил об интересе к российским технологиям

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре выразил заинтересованность в российских технологиях для развития промышленности и других сфер.

"Мы понимаем, что есть помимо обороны и безопасности еще одна важная сфера - наука и образование. Мы хотели бы, чтобы Россия нам помогала обучать нашу молодежь, обучать ее науке, чтобы мы могли развивать собственные производства, промышленность, машиностроение. Это очень важно для Африки", - сказал Траоре на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Терроризм, который мы наблюдаем сегодня, исходит от империализма. Мы с этим боремся. Если мы покончим с этой войной, если у нас будет сильная армия, мы сможем заняться развитием нашей родины. Вот в чем мы видим смысл нашей борьбы. Поэтому очень важно формировать и обучать кадры", - отметил он.

Траоре отметил, что у Африки "много нужд в том, что касается оснащения, техники". "Нам предстоит много работы. Мы хотели бы попросить помощь. Главное, чем вы можете нам помочь, это обменом (опытом), с тем, чтобы передать нам технологии и опыт", - сказал глава Буркина-Фасо.

"Мы должны понять, как можно распространить университеты, которые существуют в России, в Буркина-Фасо, как можно открыть филиалы в Буркина-Фасо, чтобы более практично обучать наших граждан. Это основополагающая наша задача", - заявил президент Буркина-Фасо.