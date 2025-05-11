Путин выразил надежду, что рано или поздно начнется восстановление отношений с Европой

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что рано или поздно удастся начать движение в сторону восстановления отношений с Европой.

"Для нас важно, что миллионы европейцев, лидеры стран, которые проводят суверенную политику, об этом помнят. Это вселяет в нас оптимизм и надежду, что рано или поздно, в том числе опираясь на уроки истории и мнение своих народов, мы начнем двигаться в сторону восстановления конструктивных отношений с государствами Европы", - сказал Путин журналистам.