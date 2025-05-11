МИД КНР призвал Индию и Пакистан к урегулированию разногласий путем диалога

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Китая Ван И накануне провел телефонные беседы с советником по национальной безопасности Индии Аджитом Довалом и пакистанским коллегой Исхаком Даром по вопросам, связанным с конфликтом между двумя странами, сообщает в воскресенье МИД КНР.

В разговоре с Довалом китайский министр выразил надежду на то, что "Индия и Пакистан будут сохранять спокойствие и сдержанность, разрешать свои разногласия путем диалога и консультаций и избегать эскалации ситуации".

Ван И также подчеркнул, что "нынешняя международная ситуация переплетается с потрясениями, а мир и стабильность в Азии завоеваны тяжелым трудом и заслуживают того, чтобы их берегли".

Он заявил, что "Китай осуждает теракт в Пахалгаме и выступает против всех форм терроризма".

Помимо этого, китайский министр приветствовал слова Довала о том, что "война - это не выбор индийской стороны, и она не отвечает интересам ни одной из сторон".

В ходе диалога с Даром Ван И отметил, что следует строго соблюдать соглашение и прекращении огня, "чтобы избежать повторения конфликта".

Министр внешнеполитического ведомства КНР сказал, что "Китай поддерживает Пакистан в защите национального суверенитета и достоинства", и призвал Исламабад "спокойно отреагировать на сложившуюся ситуацию и принять решения, которые отвечают фундаментальным и долгосрочным интересам Пакистана".

По словам Ван И, Пакистан "находится на переднем крае международной борьбы с терроризмом и вносит важный вклад в борьбу с ним", Китай поддерживает продолжение применения усилий в этом направлении.

"Китай готов продолжать играть активную роль в деле индо-пакистанского урегулирования", - заключил глава МИД КНР.