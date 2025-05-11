Поиск

Представители Афганистана, Пакистана и КНР обсудили создание особых экономических зон

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Кабуле состоялась встреча представителей Афганистана, Пакистана и Китая, стороны обсудили запуск совместных проектов, сообщили в воскресенье в пресс-центре министерства промышленности и торговли Афганистана.

"Обсуждались ключевые вопросы, включая создание совместных промышленных парков в Афганистане, создание особых экономических зон. Состоялись обсуждения по вопросам создания совместных центров обработки экспорта, проведения трехсторонних торговых ярмарок, создания центров поддержки малых и средних предприятий в Афганистане и содействия банковским отношениям между тремя странами", - говорится в сообщении.

Во встрече участвовали и.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуруддин Азизи, спецпредставитель Пакистана по Афганистану Мухаммад Садик Хан и делегация КНР во главе со спецпредставителем Китая по делам Афганистана Юй Сяоюном.

Азизи пригласил министров торговли Пакистана и Китая посетить Афганистан для расширения сотрудничества.

Афганистан Пакистан Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Келлог заявил, что переговоры по Украине должны стартовать после 30-дневного перемирия

В Эстонии осквернен памятник освободителю Таллина от фашистов

СМИ узнали о поддержке Трампом планов "коалиции желающих" по Украине

Папа римский Лев XIV призвал добиться справедливого и прочного мира на Украине

Папа римский Лев XIV призвал добиться справедливого и прочного мира на Украине

Anadolu сообщило, что Эрдоган и Путин обсудили по телефону украинское урегулирование

Эрдоган заявил Макрону о готовности принять переговоры РФ и Украины

Эрдоган заявил Макрону о готовности принять переговоры РФ и Украины
Военная операция на Украине

Военные зафиксировали 14 043 нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ

Конфликт Индии и Пакистана

В Индии сообщили, что операция "Синдур" еще не завершена

В Индии сообщили, что операция "Синдур" еще не завершена

Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 мая

Трамп поддержал инициативу Путина о возобновлении российско-украинских переговоров

Трамп поддержал инициативу Путина о возобновлении российско-украинских переговоров
Хроники событий
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана64 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне186 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6355 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });