Представители Афганистана, Пакистана и КНР обсудили создание особых экономических зон

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Кабуле состоялась встреча представителей Афганистана, Пакистана и Китая, стороны обсудили запуск совместных проектов, сообщили в воскресенье в пресс-центре министерства промышленности и торговли Афганистана.

"Обсуждались ключевые вопросы, включая создание совместных промышленных парков в Афганистане, создание особых экономических зон. Состоялись обсуждения по вопросам создания совместных центров обработки экспорта, проведения трехсторонних торговых ярмарок, создания центров поддержки малых и средних предприятий в Афганистане и содействия банковским отношениям между тремя странами", - говорится в сообщении.

Во встрече участвовали и.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуруддин Азизи, спецпредставитель Пакистана по Афганистану Мухаммад Садик Хан и делегация КНР во главе со спецпредставителем Китая по делам Афганистана Юй Сяоюном.

Азизи пригласил министров торговли Пакистана и Китая посетить Афганистан для расширения сотрудничества.