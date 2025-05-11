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В Белоруссии ждут первых поставок Су-30СМ-2

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - К концу мая в белорусской армии надеются получить первую пару самолетов Су-30СМ-2, заявил командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Белоруссии Андрей Лукьянович.

"Мы буквально в ближайшее время, даже в конце мая, получим уже первую пару Су-30СМ-2. Самолеты более усовершенствованные, имеют современную авионику. Возможности совсем другие, в том числе применение авиационных средств поражения", - заявил он в интервью телеканалу СТВ.

Лукьянович отметил, что в Белоруссию также поступает новая авиационная техника: вертолеты Ми-35М, самолеты Су-30СМ.

Российские самолеты Су30-СМ принимали участие в воздушной части парада в честь 80-летия победы в Великой отечественной войне, который состоялся в Минске вечером 9 мая.

Минск Су-30СМ Андрей Лукьянович
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