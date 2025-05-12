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США и Китай договорились о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - США и Китай договорились о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней.

Вашингтон опустит пошлины на большинство китайских товаров до 30%, сообщил министр финансов США Скотт Бессент. Пекин снизит ставки на американские товары до 10%.

Изменения вступят в силу 14 мая, говорится в сообщении Белого дома.

В настоящее время пошлины США для китайских товаров составляют 145%, пошлины КНР для американских товаров – 125%.

Бессент уточнил, что объявленные изменения не касаются секторальных пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа для всех торговых партнеров Вашингтона.

После принятия этих мер США и Китай создадут механизм для продолжения переговоров по экономическим и торговым вопросам, говорится в сообщении Белого дома.

"Торговые переговоры могут продолжиться либо в Китае, либо в США, либо в третьей стране по договоренности между сторонами", - отмечается в сообщении.

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