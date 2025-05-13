Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник продолжил рост умеренными темпами на сохраняющихся надеждах на успешные переговоры в Стамбуле 15 мая по урегулированию украинского конфликта; сдерживающим фактором выступает забуксовавшая в росте нефть (фьючерс на Brent торгуется вблизи $65 за баррель, накануне цена превышала $66). Индекс IMOEX2 за минуту торгов прибавил 0,2% к уровню закрытия основной сессии накануне, в лидерах роста выступили акции "Группы компаний ПИК" (+0,8%), "ФосАгро" (+0,6%).

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2936,22 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 0,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 мая, составляет 80,8883 руб. (+2,71 копейки).

Подорожали также акции "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), ОК "Русал" (+0,5%), "Т-Технологии" (+0,5%), "МТС" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Аэрофлота" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Подешевели акции "Московской биржи" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), "ВК" (-0,1%).

В минувшее воскресенье президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о возобновлении прерванных прямых переговоров с Украиной в Стамбуле 15 мая.

Киеву следует немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп. По его мнению, такие переговоры, "по крайней мере, позволят определить, возможна ли сделка". "Если же она невозможна, европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела, и будут действовать в зависимости от ситуации", - добавил Трамп.

В понедельник Трамп предположил, что российская сторона в итоге согласится на перемирие с Украиной. "У меня есть ощущение, что они согласятся", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос, будут ли США вводить санкции, если РФ не согласится на предложенное Западом и Украиной 30-дневное перемирие.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что возникшими новыми возможностями для решения украинского кризиса нельзя пренебрегать. Также Эрдоган подтвердил готовность принять российскую и украинскую делегации в Стамбуле. В свою очередь министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предположил, что РФ и Украина в ближайшие дни смогут согласовать условия для начала переговорного процесса в Стамбуле.

Евросоюз готов дождаться переговоров по Украине, проведение которых запланировано на 15 мая в Стамбуле, прежде чем настаивать на введении новых антироссийских санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, лидеры ЕС готовы дождаться возможной встречи президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского до того, как просить США ввести санкции в отношении Москвы.

Как отмечает старший аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, российские инвесторы позитивно отреагировали на прозвучавшие со стороны России и США предложения по возобновлению прерванных в 2022 году переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле. Президент США заявил, что готов отправиться в Турцию, если это поможет урегулированию. Пока что договоренности по проведению переговоров нет, но даже надежды на них хватило для роста рынка акций.

Кроме того, рынок был поддержан позитивным внешним фоном в связи с деэскалацией торговых войн между США и Китаем. При этом некоторой нервозности добавляет возможность введения новых антироссийских санкций со стороны ЕС и США, если не удастся достигнуть прогресса в переговорах по Украине, отметил аналитик.

С технической точки зрения индекс МосБиржи пытается подняться до границы среднесрочного нисходящего тренда, расположенной чуть ниже отметки 3000 пунктов. В то же время в случае коррекции ближайшей сильной поддержкой будет выступать уровень 2750 пунктов, считает Кауфман.

В США индексы акций накануне подскочили на 2,8-4,4% во главе с Nasdaq после объявления США и Китаем о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней.

Вашингтон уменьшит пошлины на большинство китайских товаров до 30% со 145%, Пекин снизит пошлины на американские товары до 10% со 125%. Изменения вступят в силу 14 мая.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что "переговоры были продуктивными". Со своей стороны, китайский вице-премьер Хэ Лифэн сообщил, что США и КНР "пришли к важному консенсусу". По его словам, Пекин и Вашингтон "сделали важный шаг на пути к решению разногласий через равноправный диалог".

Достигнутые договоренности говорят о деэскалации в торговой войне, которая на протяжении многих недель держала финансовые рынки в напряжении, отмечают эксперты.

В Азии во вторник также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,7%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi топчется на месте, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,7%), умеренно "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,3-0,5%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии цены корректируются вниз после скачка накануне, когда фьючерс на Brent локально поднимался выше $66 за баррель на новостях о взаимном снижении торговых пошлин США и Китая.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК во вторник составила $64,72 за баррель (-0,4%), июньская цена WTI - $61,72 за баррель (-0,4%).

Опасения относительно того, что тарифные войны приведут к замедлению экономического роста и ослаблению спроса, оказывали давление на котировки нефти последние месяцы.