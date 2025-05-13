В Marks & Spencer произошла утечка клиентских данных в результате кибератаки

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Апрельская кибератака на британскую сеть универмагов Marks & Spencer привела к утечке клиентских данных, говорится в сообщении компании.

При этом похищенные данные не включают платежные реквизиты, данные карт и пароли.

"Мы сказали клиентам, что никаких действий предпринимать не нужно, - заявила M&S. - Для дополнительного спокойствия им будет предложено сбросить пароль при следующем визите или попытке входа в учетную запись M&S, мы также распространили информацию о том, как оставаться в безопасности онлайн".

Компания впервые сообщила о кибератаке 22 апреля.

Ее акции дорожают на 0,7% на торгах во вторник.