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В Пакистане заявили о гибели 11 военных в ходе недавнего конфликта с Индией

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Пакистанское военное командование сообщило, что ВС страны потеряли 11 человек убитыми во время недавнего конфликта с Индией, сообщает во вторник пакистанский портал Dawn.

"11 военных погибли, 78 ранены", - приводит портал заявление пресс-службы Вооруженных сил Пакистана.

В пресс-службе пакистанской армии также сообщили и о потерях среди гражданского населения. "Погибли 40 гражданских лиц, из них семь – женщины, 15 – дети; 121 мирный житель ранен", - говорится в пресс-релизе.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов. Погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за теракт на пакистанскую сторону. Индийские и пакистанские СМИ ежедневно сообщали о боестолкновениях на де-факто границе между Индией и Пакистаном в Кашмире.

В ночь на 7 мая военные Индии в рамках операции "Синдур" нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира. ВС Пакистана нанесли ответные удары.

10 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан согласились на перемирие. Глава МИД Пакистана Исхак Дар позже подтвердил эту информацию.

Кашмир - территория, населенная в основном мусульманами, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

Пакистан Индия
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