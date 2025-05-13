GM назначила директором по продукции бывшего топ-менеджера Tesla

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель General Motors назначил Стерлинга Андерсона главным директором по продукции, сообщается в пресс-релизе.

Андерсон является соучредителем Aurora Innovation, занимающейся разработками в сфере беспилотных грузоперевозок. До этого он работал в Tesla, где возглавлял программу Model X и команду, занимавшуюся технологиями беспилотного вождения.

На новом посту Андерсон будет курировать "полный жизненный цикл продукции как для бензиновых, так и для электрических транспортных средств, включая оборудование, программное обеспечение, услуги и пользовательский опыт", говорится в сообщении GM. Он вступит в должность 2 июня.

Это не первый топ-менеджер Tesla, которого GM привлекла в свой коллектив, отмечает CNBC. Ранее в GM пришли Курт Келти, Йенс Питер Клаузен и Джон Макнил.