Грузинский парламент принял поправки, предполагающие запрет радикальных партий

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Парламент Грузии принял во вторник поправки в закон "О политических объединениях граждан", направленные на запрет политических сил, нацеленных на насильственное изменение конституционного строя, посягательство на независимость страны, разжигание национальной, религиозной или социальной розни.

Согласно закону, Конституционный суд вправе запретить деятельность подобных политических сил.

Ранее лидеры правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что запретят в стране главную оппозиционную партию "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, а также другие партии, деятельность которых направлена на насильственное свержение легитимных властей.

Со своей стороны, в оппозиции заявляют, что принятые поправки свидетельствуют о желании "Грузинской мечты" запретить оппозиционные партии и установить в Грузии однопартийное правление.



