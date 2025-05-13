СМИ в ОАЭ сообщили о возможности встречи между президентами США и Сирии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент Сирии Ахмед аш-Шараа может отправиться в среду в Саудовскую Аравию, пока президент США Дональд Трамп находится там с визитом, сообщает во вторник газета National (ОАЭ) со ссылкой на собственные источники.

"Саудовские чиновники предложили провести 45-минутную встречу между Трампом и аш-Шараа", - рассказал собеседник издания.

Ожидается, что на встрече будут обсуждаться пошлины США против Сирии. Американская сторона пока не подтвердила участия в этой встрече.

Как сообщалось ранее, во вторник Трамп прибыл в Эр-Рияд. В рамках ближневосточного турне он посетит также Катар и ОАЭ.

Американские СМИ напоминают, что это первая крупная зарубежная поездка Трампа за время его второго президентского срока.