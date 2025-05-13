Доля просроченных кредитов в США в I квартале достигла максимума за 5 лет

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Доля просроченных потребительских кредитов в США выросла в первом квартале до максимального уровня за последние пять лет из-за возобновления публикации данных о студенческих кредитах.

Процент кредитов, по которым зафиксирована задержка платежей, в январе-марте составил 4,3%, что является максимумом с 2020 года, говорится в отчете Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка. Кварталом ранее показатель составлял 3,6%.

Пропущенные платежи по федеральным кредитам на образование стали вновь отражаться в отчетах после моратория, действовавшего с пандемии коронавируса. В первом квартале около 8% студенческих кредитов входили в категорию "серьезно просроченных" – платежи по ним задерживались на 90 дней и более.

Без учета студенческих займов доля просроченных кредитов осталась в целом на уровне предыдущего квартала.

Совокупный размер долга американских домохозяйств, включающий ипотечные кредиты, студенческие займы, автокредиты и кредитные карты, в январе-марте увеличился на $167 млрд и достиг рекордных $18,2 трлн.