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США ввели санкции против фирм в Китае и Сингапуре за содействие поставкам нефти из Ирана

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Минфин США во вторник объявил о санкциях против 20 структур в КНР, Сингапуре за помощь в поставках иранской нефти на зарубежные рынки, говорится в пресс-релизе ведомства.

"Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана и его главная коммерческая структура Sepehr Energy Jahan Nama Taban (Sepehr Energy) продолжают создавать фиктивные компании и полагаться на покупателей и посредников для торговли нефтью, находящейся под санкциями", - говорится в заявлении.

По версии Вашингтона, в частности, Sepehr Energy контролирует базирующиеся в Гонконге компании Xin Rui Ji Trad Co., Limited; Star Energy International Limited и Milen Trading Co., Limited, против которых вводятся санкции.

Также ограничения вводят против CCIC Singapore PTE. Ltd. и связанной с ней Huangdao Inspection and Certification Co., Ltd, которые проводят инспекции танкеров. Ограничения коснутся и Qingdao Linkrich International Shipping Agency Co., Ltd, которая помогает судам, связанным с Sepehr Energy, и Qingdao Fushen Petrochemical Co., Ltd, закупавшей нефть у фиктивных компаний, учрежденных Sepehr Energy. Также в черные списки вошли базирующиеся в Гонконге компании Metaone Trading Limited, South Sea Energy Limited, Continental Sinoil Group Limited и Winso Trading Limited, а также Oriental Apple Company PTE Ltd из Сингапура.

Санкционные списки пополнили гонконгская компания-оператор судов Nanhai Limited, компании-владельцы танкеров, на которых возили в Китай продукцию Sepehr Energy, Forsal Chartering Corporation с Сейшельских островов и Fine Sanmata Shipping Co., Limited из Гонконга.

В Вашингтоне отметили, что Тегеран использует деньги, полученные от продажи нефти, на развитие программ баллистических ракет и беспилотников, на поддержку проиранских группировок.

В Минфине напомнили, что с начала второго президентского срока Дональда Трампа США ввели санкции против 253 физических и юридических лиц, судов, связанных с Тегераном или проиранскими силами.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий восстановление политики максимального давления на Иран. Такая политика уже проводилась во время первого президентства Трампа и предусматривала введение жестких санкций и других ограничений против Тегерана.

Во вторник Трамп заявил, что стремится заключить соглашение с Ираном, оставить конфликты в прошлом Однако, по его словам, если иранское руководство не пойдет навстречу, у США не останется другого выбора, кроме как продолжать политику максимального давления и стремиться свести экспорт иранской нефти к нулю.

США Иран Китай Сингапур
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