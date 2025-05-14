В Брюсселе соберутся начальники генштабов, в Анталье - главы МИД стран НАТО

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Высший военный орган НАТО - Военный комитет на уровне начальников генеральных штабов - проведет в среду заседание в Брюсселе под председательством главы комитета, итальянского адмирала Джузеппе Каво Драгоне.

Во встрече примут участие военачальники 32 стран-союзниц организации, а также верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи и верховный главнокомандующий альянса по трансформации генерал Филипп Лавинь, сообщает штаб-квартира Североатлантического альянса.

В обсуждении "основных приоритетов и проблем альянса" в ходе первого заседания примет участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

На этом заседании генерал Каволи проинформирует начальников генеральных штабов о действиях по дальнейшему укреплению сдерживания и обороны коллективными силами. Участники встречи обменяются мнениями о текущих миссиях и мероприятиях под руководством НАТО, в том числе о миссии помощи в области безопасности и обучения для Украины (NSATU).

На втором заседании генерал Лавинь представит обновленную информацию о процессе оборонного планирования НАТО и связанных с этим возможностях и проблемах инноваций.

Последняя рабочая сессия состоится в формате Совета НАТО-Украина для обсуждения дальнейшей поддержки Киева со стороны альянса и стран-союзниц.

14-15 мая в Анталье, в Турции, будет проходить неформальное совещание министров иностранных дел государств-членов НАТО. Накануне Рютте отправился в Анкару, где у него запланирована встреча с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. 14 мая генсек НАТО и главы МИД стран альянса примут участие в ужине, организованном в Анталье министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщается в программе совещания.

Второй день встречи, как ожидается, будет посвящен в значительной степени подготовке к саммиту НАТО в Гааге 24-25 июня. На пресс-конференции в брюссельской штаб-квартире НАТО в апреле генсек альянса назвал важной встречу в Анталье по приглашению Турции.

По сообщениям СМИ, запланирован обмен мнениями о возможных решениях предстоящего саммита. Важнейшими темами дискуссий глав МИД должны стать будущее европейской безопасности и наращивание военных расходов государств НАТО.