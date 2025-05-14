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Военные РФ и Шри-Ланки примут участие в первых совместных антитеррористических учениях

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) примут участие в первых российско-ланкийских военных учениях, направленных на борьбу с международным терроризмом, сообщает пресс-служба ВВО.

"Эти учения - важный шаг в развитии военного сотрудничества между нашими странами. Совместная подготовка позволит не только обменяться опытом, но и выработать единые подходы к противодействию глобальным угрозам, таким как терроризм", - говорится в сообщении пресс-службы, которая цитирует помощника командующего войсками ВВО полковника Ивана Тараева.

Накануне в Шри-Ланке прошла планирующая конференция, в ходе которой представители ВВО и Сухопутных войск Шри-Ланки обменялись тактическим опытом, оперативными наработками и практикой в сфере борьбы с терроризмом, информируют в пресс-службе.

В ходе учений военнослужащие двух стран отработают методы управления и организации взаимодействия между подразделениями при борьбе с условными террористическими группами с целью совершенствования слаженности и полевой выучки во время ведения боевых действий в джунглях и городских условиях, отметили в пресс-службе.

На территории какого государства пройдет учение и в какие сроки, пока не уточняется.

Россия Шри-Ланка учения
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